Сьогодні Україну затягне хмарами, у двох областях пройдуть дощі (карта)

Температура повітря буде не по-січневому високою.

Сьогодні майже по всій країні - похмуро / Фото REUTERS

У понеділок, 4 січня, всю Україну, крім Львівщини, затягне хмарами. На Чернігівщині та Полтавщині пройдуть дощі. Температурний максимум очікується на півдні - тут температура підвищиться до +13°, в центральних областях - до +5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.

У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -3°, вдень +2°.

У Львові в понеділок - сонячно, вночі +4°, вдень +5°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +4°, вдень +7°.

У Рівному в понеділок хмарно, можлива злива, вночі +3°, вдень +7°.

У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +8°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні вночі +1°, вдень +7°, хмарно.

В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі +3°, вдень +8°.

У Чернівцях у понеділок-похмуро, вночі +4°, вдень +8°.

У Вінниці сьогодні хмарно, 0°...+5°.

У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі 0°, вдень + 5°.

У Черкасах вночі -2°, вдень +3°, хмарно.

У Кропивницькому хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Полтаві сьогодні дощ, температура повітря -1°...+1°.

В Одесі 4 січня - хмарно, температура вночі +3°, вдень +7°.

У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень +6°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі 0°, вдень +7°.

У Запоріжжі - хмарно, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -2°...0°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Дніпрі - хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +4°...+13°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°.

У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°.

Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото УНІАН

У народному календарі 4 січня - день Анастасії, Діани, Федоти. А сьогоднішній день розкаже про погоду на жовтень. Який день 4 січня - такий і жовтень. За старих часів люди примічали ще й такі зимові погодні особливості. Зима сніжна - літо дощове. Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і жарко. Якщо зимою тепло - влітку холодно.

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