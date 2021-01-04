Сьогодні Україну затягне хмарами, у двох областях пройдуть дощі (карта)

08:00, 4 січня 2021
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Температура повітря буде не по-січневому високою.

Сьогодні майже по всій країні - похмуро / Фото REUTERS
Сьогодні майже по всій країні - похмуро / Фото REUTERS

У понеділок, 4 січня, всю Україну, крім Львівщини, затягне хмарами. На Чернігівщині та Полтавщині пройдуть дощі. Температурний максимум очікується на півдні - тут температура підвищиться до +13°, в центральних областях - до +5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Українців попередили про сильний туман 4 січня

  • У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.
  • У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -3°, вдень +2°.
  • У Львові в понеділок - сонячно, вночі +4°, вдень +5°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +4°, вдень +7°.
  • У Рівному в понеділок хмарно, можлива злива, вночі +3°, вдень +7°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +8°, хмарно.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі +1°, вдень +7°, хмарно.
  • В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Чернівцях у понеділок-похмуро, вночі +4°, вдень +8°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно, 0°...+5°.
  • У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі 0°, вдень + 5°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень +3°, хмарно.
  • У Кропивницькому хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Полтаві сьогодні дощ, температура повітря -1°...+1°.
  • В Одесі 4 січня - хмарно, температура вночі +3°, вдень +7°.
  • У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень +6°, хмарно.
  • У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі 0°, вдень +7°.
  • У Запоріжжі - хмарно, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -2°...0°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Дніпрі - хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +4°...+13°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -3°, вдень +2°.
Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото УНІАН

У народному календарі 4 січня - день Анастасії, Діани, Федоти. А сьогоднішній день розкаже про погоду на жовтень. Який день 4 січня - такий і жовтень. За старих часів люди примічали ще й такі зимові погодні особливості. Зима сніжна - літо дощове. Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і жарко. Якщо зимою тепло - влітку холодно.

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Автор: Олена Пилипчак

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