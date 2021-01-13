Хуртовини, пориви вітру та ожеледиця: рятувальники назвали області, які накриє негода (відео)

14 січня прогнозується припинення опадів та явищ.

Висота снігових заметів може досягти 15 сантиметрів / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 13 січня, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікується значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Читайте також Потужний снігопад накрив Україну: цієї ночі до країни завітала справжня зима (фоторепортаж, відео)У Херсонській,Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий).

14 січня прогнозується припинення опадів та явищ.

15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

Прогноз погоди в Україні на 13 січня: дані погоди УНІАН

У середу, 13 січня, всю Україну засипле снігом. Єдиним містом без сильних опадів виявиться Київ. У західних і південних областях визирне сонце. Температура вдень впаде до -2°.

У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -2°.

У Львові в середу - сніг, вночі -4°, вдень -1°.

В Одесі 13 січня - мінлива хмарність, можливий снігопад, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Дніпрі - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Харкові - сніг, температура вночі -7°, вдень -1°.