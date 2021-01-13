Хуртовини, пориви вітру та ожеледиця: рятувальники назвали області, які накриє негода (відео)

10:19, 13 січня 2021
185

14 січня прогнозується припинення опадів та явищ.

Висота снігових заметів може досягти 15 сантиметрів / Фото ua.depositphotos.com
Висота снігових заметів може досягти 15 сантиметрів / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 13 січня, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікується значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. 

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Потужний снігопад накрив Україну: цієї ночі до країни завітала справжня зима (фоторепортаж, відео)У Херсонській,Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий). 

14 січня прогнозується припинення опадів та явищ.

15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

Прогноз погоди в Україні на 13 січня: дані погоди УНІАН

У середу, 13 січня, всю Україну засипле снігом. Єдиним містом без сильних опадів виявиться Київ. У західних і південних областях визирне сонце. Температура вдень впаде до -2°.

У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -2°.

У Львові в середу - сніг, вночі -4°, вдень -1°.

В Одесі 13 січня - мінлива хмарність, можливий снігопад, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Дніпрі - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Харкові - сніг, температура вночі -7°, вдень -1°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: ДСНСснігопадпрогноз погодипогода в Одесіпогода у Львовіснігопад в Українісніг в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвіпрогноз погоди в Україніморози в Україніснігопади в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-4°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
72 %
756 мм
4.3 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять