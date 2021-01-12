Довгоочікувана зимова казка: завтра всю Україну замете снігом (карта)

Практично у всіх областях вдень очікується морозна погода.

Завтра в Україні випаде довгоочікуваний сніг / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 13 січня, всю Україну засипле снігом. Єдиним містом без опадів стане Київ. У західних і південних областях визирне сонце. Температура вдень впаде до -2°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -2°.

У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -7°, вдень 0°.

У Львові в середу - сніг, вночі -4°, вдень -1°.

У Луцьку очікується снігопад, вночі -3°, вдень 0°.

У Рівному в середу сніг, вночі -4°, вдень -1°.

У Тернополі температура повітря вночі -4°, вдень -1°, хмарно з проясненнями, очікується снігопад.

У Хмельницькому завтра вночі -4°, вдень 0°, сніг.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність і сніг, вночі -4°, вдень +2°.

У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -3°, вдень +1°.

У Вінниці завтра сніг, -4°...-1°.

У Житомирі в середу буде сніжно, температура вночі -3°, вдень -1°.

У Черкасах вночі -5°, вдень -2°, сніг.

У Кропивницькому - сніг, температура вночі -8°, вдень -1°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -6°...-3°, можливий сніг.

В Одесі 13 січня - мінлива хмарність, можливий снігопад, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Херсоні в середу вночі -6°, вдень 0°, хмарно з проясненнями, сніг.

У Миколаєві завтра сніг, вночі -4°, вдень 0°.

У Запоріжжі - мокрий сніг з дощем, температура вночі -8°, вдень +1°.

У Сумах завтра сніг, температура повітря -8°...-3°.

У Харкові - сніг, температура вночі -7°, вдень -1°.

У Дніпрі - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Сімферополі в середу дощитиме, -1°...+10°.

У Краматорську - дощ, температура вночі -6°, вдень +3°.

У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -6°, вдень +3°.

Прогноз погоди в Україні на 13 січня / фото УНІАН

13 — Меланії Римлянки преподобної. Так як у нас існує розбіжність між Григоріанським (світським) та Юліанським (церковним православним) календарем, українці святкують Новий рік двічі в році: 1 січня — офіційне святкування Нового року, а 14 січня — носить назву Старого Нового року. Тому на переддень Старого Нового року українці святкують щедрий вечір, або, як його ще називають у народі, свято Меланки. В цей вечір вважалось, можна дізнатись свою долю. Тому у ніч на Новий рік ворожили, особливо дівчата, намагаючись дізнатися, коли і хто візьме їх заміж. А хлопці ходили посівати, бажаючи щасливого нового року. Якщо в ніч віє вітер, то рік буде спекотним і врожайним, західний віщує добрі надої і велика кількість риби в річках і озерах, а східний вітер обіцяє рясний урожай фруктів. Якщо на Меланiї (13 сiчня) вiтер вночi з пiвдня — на тепле і сите лiто. Зірок у цей день на небі немає — ягід влітку не чекати. Яка Маланка, такі й Петро з Павлом (12 липня). Кілька цибулин посипали сіллю. Якщо вранці сіль набухла вологою, то невдовзі піде дощ, стала геть мокрою — злива. Дивилися, куди тварина ляже головою: до сходу — на врожай, до заходу — на недорід. Зоряне небо — добре нестимуться кури. Багато пухнастого інею на деревах — до врожаю зернових і доброго медозбору. Сильний мороз і падає малий сніжок — на врожай хліба, здоров'я людей і тварин; коли ж тепло і без снігу — на неврожай і хвороби. Падає м'який сніг — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим. Небо в зірках — врожай на боби й горох. Якщо під Новий старий рік добрий сніг — сій гречку. Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові та гарний медозбір. Якщо на Меланії відлига, то чекали теплого літа.

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