Рятувальники попередили про погіршення погоди: на Україну налетить штормовий вітер

У Карпатах вітер посилиться до жорсткого шторму.

В Україні очікується сильний вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 28 грудня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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У південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності.

По Київській області вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 28 грудня, сонячна погода очікується тільки на сході України. У всіх інших регіонах - хмарно, місцями - сніг і зливи. Денний температурний максимум на сьогодні складе +13° в Криму і -2° в Сумах і Харкові.