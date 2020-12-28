Рятувальники попередили про погіршення погоди: на Україну налетить штормовий вітер
У Карпатах вітер посилиться до жорсткого шторму.
Сьогодні, 28 грудня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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У південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності.
По Київській області вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 28 грудня, сонячна погода очікується тільки на сході України. У всіх інших регіонах - хмарно, місцями - сніг і зливи. Денний температурний максимум на сьогодні складе +13° в Криму і -2° в Сумах і Харкові.
- Вінниця+6°... +5°
- Дніпро+2°... -2°
- Донецьк0°... -3°
- Житомир+5°... +4°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+4°... 0°
- Луганськ-4°... -6°
- Луцьк+7°... +6°
- Львів+7°... +4°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +5°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +5°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми-2°... -5°
- Тернопіль+7°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+5°... +1°
- Хмельницький+7°... +5°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+8°... +4°