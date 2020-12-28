Погодні контрасти: сьогодні в Україні потеплішає, деякі області накриють зливи та сніг (карта)

Грудень цього року приніс в Україну аномальну погоду.

Сьогодні по всій території країни очікується різні погодні умови / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 28 грудня, сонячна погода очікується тільки на сході України. У всіх інших регіонах - хмарно, місцями - сніг і зливи. Денний температурний максимум на сьогодні складе +13° в Криму і -2° в Сумах і Харкові.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +2°, можливий сніг.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +2°.

У Львові в понеділок - мінлива хмарність, злива, вночі +4°, вдень +7°.

У Луцьку очікується хмарна погода, вночі +6°, вдень +7°.

У Рівному в понеділок хмарно, вночі +5°, вдень +6°.

У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +7°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні вночі +5°, вдень +7°, хмарно.

В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі +2°, вдень +7°.

У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, дощ, вночі +4°, вдень +8°.

У Вінниці сьогодні хмарно, +5°...+6°.

У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі +4°, вдень +5°.

У Черкасах вночі -2°, вдень +2°, похмуро.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі 0°, вдень +4°.

У Полтаві сьогодні малохмарно, температура повітря -3°...-1°.

В Одесі 28 грудня - хмарно, температура вночі +5°, вдень +6°.

У Херсоні в понеділок вночі +1°, вдень +5°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі + 2°, вдень +6°.

У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Сумах сьогодні сонячно, температура повітря -5°...-2°.

У Харкові - сонячно, температура вночі -5°, вдень -2°.

У Дніпрі - сонячно, сніг, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Сімферополі в понеділок буде малохмарно, +3°...+13°.

У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото УНІАН

28 грудня - день Трифона. Який Трифон - такий і березень.

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