Погодні контрасти: сьогодні в Україні потеплішає, деякі області накриють зливи та сніг (карта)
Грудень цього року приніс в Україну аномальну погоду.
У понеділок, 28 грудня, сонячна погода очікується тільки на сході України. У всіх інших регіонах - хмарно, місцями - сніг і зливи. Денний температурний максимум на сьогодні складе +13° в Криму і -2° в Сумах і Харкові.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Україні через негоду без світла залишилися понад 200 населених пунктів
- У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +2°, можливий сніг.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +2°.
- У Львові в понеділок - мінлива хмарність, злива, вночі +4°, вдень +7°.
- У Луцьку очікується хмарна погода, вночі +6°, вдень +7°.
- У Рівному в понеділок хмарно, вночі +5°, вдень +6°.
- У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +7°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні вночі +5°, вдень +7°, хмарно.
- В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі +2°, вдень +7°.
- У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, дощ, вночі +4°, вдень +8°.
- У Вінниці сьогодні хмарно, +5°...+6°.
- У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі +4°, вдень +5°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень +2°, похмуро.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Полтаві сьогодні малохмарно, температура повітря -3°...-1°.
- В Одесі 28 грудня - хмарно, температура вночі +5°, вдень +6°.
- У Херсоні в понеділок вночі +1°, вдень +5°, хмарно.
- У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі + 2°, вдень +6°.
- У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Сумах сьогодні сонячно, температура повітря -5°...-2°.
- У Харкові - сонячно, температура вночі -5°, вдень -2°.
- У Дніпрі - сонячно, сніг, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Сімферополі в понеділок буде малохмарно, +3°...+13°.
- У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
28 грудня - день Трифона. Який Трифон - такий і березень.
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Погода в Україні
- Вінниця+6°... +5°
- Дніпро+2°... -2°
- Донецьк0°... -3°
- Житомир+5°... +4°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+4°... 0°
- Луганськ-4°... -6°
- Луцьк+7°... +6°
- Львів+7°... +4°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +5°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +5°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми-2°... -5°
- Тернопіль+7°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+5°... +1°
- Хмельницький+7°... +5°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+8°... +4°
+2°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:0° / +11°
Вологість:65 %
Тиск:759 мм
Вітер: 4.4 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:28
Захід16:55
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