Погодні контрасти: сьогодні в Україні потеплішає, деякі області накриють зливи та сніг (карта)

08:00, 28 грудня 2020
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Грудень цього року приніс в Україну аномальну погоду.

Сьогодні по всій території країни очікується різні погодні умови / Фото ua.depositphotos.com
Сьогодні по всій території країни очікується різні погодні умови / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 28 грудня, сонячна погода очікується тільки на сході України. У всіх інших регіонах - хмарно, місцями - сніг і зливи. Денний температурний максимум на сьогодні складе +13° в Криму і -2° в Сумах і Харкові.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

В Україні через негоду без світла залишилися понад 200 населених пунктів

  • У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +2°, можливий сніг.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +2°.
  • У Львові в понеділок - мінлива хмарність, злива, вночі +4°, вдень +7°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода, вночі +6°, вдень +7°.
  • У Рівному в понеділок хмарно, вночі +5°, вдень +6°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +7°, хмарно.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі +5°, вдень +7°, хмарно.
  • В Івано-Франківську сьогодні хмарно, вночі +2°, вдень +7°.
  • У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, дощ, вночі +4°, вдень +8°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно, +5°...+6°.
  • У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі +4°, вдень +5°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень +2°, похмуро.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі 0°, вдень +4°.
  • У Полтаві сьогодні малохмарно, температура повітря -3°...-1°.
  • В Одесі 28 грудня - хмарно, температура вночі +5°, вдень +6°.
  • У Херсоні в понеділок вночі +1°, вдень +5°, хмарно.
  • У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі + 2°, вдень +6°.
  • У Запоріжжі - сонячно, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Сумах сьогодні сонячно, температура повітря -5°...-2°.
  • У Харкові - сонячно, температура вночі -5°, вдень -2°.
  • У Дніпрі - сонячно, сніг, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Сімферополі в понеділок буде малохмарно, +3°...+13°.
  • У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -4°, вдень 0°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото УНІАН

28 грудня - день Трифона. Який Трифон - такий і березень.

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Автор: Олена Пилипчак

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