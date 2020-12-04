Синоптики назвали області, у яких очікується ожеледиця

10:01, 4 грудня 2020
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Сьогодні та завтра у країні опадів не очікується, але на дорогах - ожеледиця.

На дорогах у деяких областях очікується ожеледиця / Фото УНІАН
На дорогах у деяких областях очікується ожеледиця / Фото УНІАН

Сьогодні та завтра, 4-5 грудня, в Україні без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Рятувальники зазначили, що на Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах також подекуди ожеледиця.

Попередження про сильні пориви вітру в Україні

Сьогодні, 4 грудня, в західних областях України пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності - жовтому.

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Автор: Олена Пилипчак

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