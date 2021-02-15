Через сильні снігопади та заметіль у Карпатах можуть зійти лавини
Рятувальники закликають туристів відкласти походи у гори.
Сьогодні, 15 лютого, у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
В Україну йдуть сильні морози - синоптик
"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано 3 рівень небезпеки.
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 15 лютого, західні області України продовжить засипати снігом, а схід і південь порадує сонце. Вдень температура протримається на рівні -6°, а вночі вдарять сильні морози - до -25° на півночі країни.
У Києві буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -19°, вдень -6°.
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