Відлига у горах: у Карпатах потеплішало до 0°, можливе сходження лавин (фото)

У зв'язку з відлигою у високогір'ї зберігається значна сніголавинна небезпека.

Сьогодні у горах ясна погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112/

Сьогодні, 24 лютого, температура в Карпатах впала до 0°. Зберігається небезпека сходження лавин.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°, вітер північно-західний 8-10 м/с. Ясно", - йдеться у повідомленні.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також повідомляють, що у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого: дані Погоди УНІАН

У середу, 24 лютого, у багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5°...+13°.

У Києві очікується дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +3°.

У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.

В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0°, вдень +1°.