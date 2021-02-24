Відлига у горах: у Карпатах потеплішало до 0°, можливе сходження лавин (фото)
У зв'язку з відлигою у високогір'ї зберігається значна сніголавинна небезпека.
Сьогодні, 24 лютого, температура в Карпатах впала до 0°. Зберігається небезпека сходження лавин.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°, вітер північно-західний 8-10 м/с. Ясно", - йдеться у повідомленні.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також повідомляють, що у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого: дані Погоди УНІАН
У середу, 24 лютого, у багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5°...+13°.
У Києві очікується дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +3°.
У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.
В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0°, вдень +1°.
- Вінниця+5°... +2°
- Дніпро-4°... -6°
- Донецьк-7°... -11°
- Житомир+6°... +3°
- Запоріжжя-4°... -6°
- Івано-Франківськ+13°... 0°
- Київ+4°... +2°
- Кропивницький-2°... -3°
- Луганськ-10°... -13°
- Луцьк+6°... +1°
- Львів+9°... -1°
- Миколаїв0°... -2°
- Одеса+1°... -1°
- Полтава-5°... -6°
- Рівне+5°... +1°
- Сімферополь+1°... -4°
- Суми-6°... -7°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків-6°... -7°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницький+6°... +2°
- Черкаси0°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+7°... +1°