На високогір'ї Карпат з'явилися снігові шапки.

У Карпатах, де нещодавно намело до метра снігу, вдарили 10-градусні морози.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зокрема, як повідомляється, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вранці температура тримається на рівні -10°, ясно, але дме сильний західний вітер зі швидкістю 7 м/с.

На опублікованому фото видно, що деякі вершини покриті сніговими шапками.

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Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, перший сніг побачили жителі кількох північних регіонів і заходу України, а також столиці. Сніг випав у Рівненській області, на Волині, в Житомирі та на Прикарпатті

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили, що на частині території країни на дорогах можлива ожеледиця.

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Автор: Катерина Лиманська