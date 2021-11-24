У Карпатах, де нещодавно намело до метра снігу, вдарили 10-градусні морози.
Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зокрема, як повідомляється, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вранці температура тримається на рівні -10°, ясно, але дме сильний західний вітер зі швидкістю 7 м/с.
На опублікованому фото видно, що деякі вершини покриті сніговими шапками.
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Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, перший сніг побачили жителі кількох північних регіонів і заходу України, а також столиці. Сніг випав у Рівненській області, на Волині, в Житомирі та на Прикарпатті
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили, що на частині території країни на дорогах можлива ожеледиця.
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