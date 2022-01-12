На високогір'ї Карпат температура знизилася до -19°.

Сьогодні на високогір'ї Карпат температура знизилася до -19°.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 10:30 12 січня на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-східний, 12 м/с. Температура повітря -19°С", - йдеться в повідомленні.

Погода в Карпатах

За даними сніголавинних станцій на сьогоднішній ранок:

Пожежевська. Температура повітря -14,6°С, штиль, хмарно. Висота снігового покриву становить 62-167 сантиметрів, сніг свіжий, стабільний.

Температура повітря -14,6°С, штиль, хмарно. Висота снігового покриву становить 62-167 сантиметрів, сніг свіжий, стабільний. Плай. Температура повітря -13,6°С, вітер північно-східний, 10-18 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 35-63 сантиметрів, сніг свіжий, пилоподібний, добре укріплений.

Температура повітря -13,6°С, вітер північно-східний, 10-18 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 35-63 сантиметрів, сніг свіжий, пилоподібний, добре укріплений. Драгобрат. Температура повітря -15,3°с. висота снігового покриву становить 131 сантиметр.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, у більшості областей очікується ожеледиця, оголошено I рівень небезпеки.

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