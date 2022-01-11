На високогір'ї сьогодні хмарно, видимість обмежена та дме сильний вітер.

В Карпатах сьогодні вдарили сильні морози. Зокрема, на горі Поп Іван Чорногірський температура впала до -16 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 09:20 11 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер північний, північно-східний 8-9 м/с. Температура повітря -16°С", - йдеться у повідомленні.

За даними sniginfo, на Драгобраті зараз -10°.

-10° сьогодні й на горі Захар Беркут.

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні на два дні оголосили I рівень небезпеки. За даними Укргідрометцентру, 11 і 12 січня на дорогах країни, крім південної частини, очікується ожеледиця.

Вас також можуть зацікавити новини: