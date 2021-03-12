На Закарпатті зійшла лавина (фоторепортаж)
Рятувальники попереджають про небезпеку походу у гори.
Вчора в урочищі Сухар, що на території національного природного парку "Синевир", працівники установи зафіксували на фото лавину.
Про це повідомляє Національний природний парк "Синевир" на своїй сторінці у Facebook.
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"Зараз в межах парку склалися такі погодні умови, за яких підніматися в гори надзвичайно небезпечно. Закликаємо туристів не ризикувати, а милуватися красою природи у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами 12-13 березня у високогiр’ї Закарпатської областi та 15 березня у високогір”ї Івано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.
Прогноз погоди в Україні на вихідні 13-14 березня: дані погоди УНІАН
Найближчої суботи, 13 березня, дощі перемістяться ближче до півдня, в північних областях піде сніг. У неділю в Україні потеплішає до +13°, опади накриють західні регіони. На решті території очікується мінлива хмарність.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі 0°, вдень +9°. У неділю погода не зміниться, але вдень трохи похолодає, температура: +2°...+8°.
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