У суботу в Україні продовжаться снігопади, а у неділю потеплішає до +13° (карта)
Опади не залишають територію країни.
У найближчу суботу, 13 березня, дощі перемістяться ближче до півдня, у північних областях піде сніг. У неділю в Україні потеплішає до +13°, опади накриють західні регіони. На решті території очікується мінлива хмарність.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
В Україні вирує негода: західні області накрив сніг з дощем, на сході температура впала до -15°
- Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі 0°, вдень +9°. У неділю погода не зміниться, але вдень трохи похолодає, температура: +2°...+8°.
- У Львові в суботу вночі + 2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +7°, мінлива хмарність, можливий дощ.
- У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +7°, мінлива хмарність. У неділю - злива, вночі -2°, вдень +6°.
- У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря 0°...+6°. У неділю також буде мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У суботу в Одесі очікується дощ, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю очікується +3°...+7°, хмарно з проясненнями.
- У Харкові в суботу - сніг, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю мінлива хмарність, -2°...+5°.
- У Дніпрі в суботу - хмарно, температура вночі -2°, вдень +5°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура становитиме -2°...+6°.
- У Сімферополі в суботу - мінлива хмарність, 0°...+7°. У неділю 0°...+11°, мінлива хмарність.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю - практично безхмарно. Вночі очікується -3°, вдень +4°.
- У Краматорську в суботу буде хмарно, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю вночі -4°, вдень +6°, погода не зміниться.
- У Сєвєродонецьку завтра очікується сильний снігопад, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю -5°...+6°, похмуро.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде ясно і безхмарно, температура до +2°. У неділю очікується похмура погода, невеликий дощ, температура вночі -4°, вдень +2°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде практично безхмарно, вночі +2°, вдень +10°. У неділю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень до +9°.
У Трускавці в суботу буде практично безхмарно, температура до +11°. У неділю температура вдень підвищиться до 0°, а вночі впаде до +9°, очікується мінлива хмарність.
У Сваляві завтра невелика хмарність, +6°. У неділю - дощ, температура повітря 0°...+5°.
У Затоці в суботу - похмуро, невеликий дощ, вночі 0°, вдень +8°. У неділю - хмарно. Температура до +7°.
У Бердянську в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +2°, у неділю - ясно і безхмарно, вночі -2°, а вдень очікується +4°.
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- Вінниця0°... -3°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -7°
- Житомир+1°... -1°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ+9°... -1°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький-1°... -4°
- Луганськ-3°... -8°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль+3°... -3°
- Харків-2°... -6°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницький+2°... -4°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+4°... -2°