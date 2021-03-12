У суботу в Україні продовжаться снігопади, а у неділю потеплішає до +13° (карта)

Опади не залишають територію країни.

В Україні очікуються "погодні гойдалки" / Фото ua.depositphotos.com

У найближчу суботу, 13 березня, дощі перемістяться ближче до півдня, у північних областях піде сніг. У неділю в Україні потеплішає до +13°, опади накриють західні регіони. На решті території очікується мінлива хмарність.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також В Україні вирує негода: західні області накрив сніг з дощем, на сході температура впала до -15°

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі 0°, вдень +9°. У неділю погода не зміниться, але вдень трохи похолодає, температура: +2°...+8°.

У Львові в суботу вночі + 2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +7°, мінлива хмарність, можливий дощ.

У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +7°, мінлива хмарність. У неділю - злива, вночі -2°, вдень +6°.

У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря 0°...+6°. У неділю також буде мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.

У суботу в Одесі очікується дощ, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю очікується +3°...+7°, хмарно з проясненнями.

У Харкові в суботу - сніг, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю мінлива хмарність, -2°...+5°.

У Дніпрі в суботу - хмарно, температура вночі -2°, вдень +5°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура становитиме -2°...+6°.

У Сімферополі в суботу - мінлива хмарність, 0°...+7°. У неділю 0°...+11°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю - практично безхмарно. Вночі очікується -3°, вдень +4°.

У Краматорську в суботу буде хмарно, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю вночі -4°, вдень +6°, погода не зміниться.

У Сєвєродонецьку завтра очікується сильний снігопад, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю -5°...+6°, похмуро.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 13 березня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 14 березня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде ясно і безхмарно, температура до +2°. У неділю очікується похмура погода, невеликий дощ, температура вночі -4°, вдень +2°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде практично безхмарно, вночі +2°, вдень +10°. У неділю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень до +9°.

У Трускавці в суботу буде практично безхмарно, температура до +11°. У неділю температура вдень підвищиться до 0°, а вночі впаде до +9°, очікується мінлива хмарність.

У Сваляві завтра невелика хмарність, +6°. У неділю - дощ, температура повітря 0°...+5°.

У Затоці в суботу - похмуро, невеликий дощ, вночі 0°, вдень +8°. У неділю - хмарно. Температура до +7°.

У Бердянську в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +2°, у неділю - ясно і безхмарно, вночі -2°, а вдень очікується +4°.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: