Під час землетрусу було пошкоджено сховище байцзю - найпопулярнішого спиртного напою в Китаї.

У Китаї через потужнийземлетрус, стався витік понад 200 тонн байцзю - традиційного алкогольного напою, найбільш близького до горілки.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, під час землетрусу було пошкоджено сховище для найпопулярнішого спиртного в Китаї. Щоб ліквідувати розлив, знадобилася допомога 55 рятувальників і 9 пожежних машин.

За даними видання, понад 170 порцелянових посудин з байцзю були розбиті на винному заводі. На місці події витав сильний запах спирту.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 вересня, на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,0. За останніми даними, жертвами стихії стали 3 людини. В результаті землетрусу в постраждалому районі обвалилися будинки, десятки людей отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська