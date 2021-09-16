В результаті землетрусу в постраждалих районах зруйновані десятки будинків.

Щонайменше дві людини загинули під час землетрусу магнітудою 6,0 на південному заході Китаю.

Про це повідомляє USA Today.

Як повідомляється, в четвер в провінції Сичуань на південному заході Китаю в результаті землетрусу обвалилися будинки, загинули щонайменше дві людини й десятки отримали поранення.

Після землетрусу магнітудою 6,0 велися рятувальні роботи.

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Як повідомляється, землетрус стався о 4:33 ранку в окрузі Луксянь на глибині 10 кілометрів. Державна телекомпанія CCTV повідомила, що 60 осіб отримали поранення, троє - серйозно поранені, а 35 будинків обвалилися.

Зазначимо, що Західний Китай регулярно піддається землетрусам.

Нагадаємо, раніше Акапулько сколихнув потужний землетрус. Поштовхи були такої сили, що відчувалися в столиці Мексиці, яка розташована в 370 кілометрах від Акапулько.

Влада заявила, що в результаті землетрусу загинула як мінімум одна людина.

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Автор: Катерина Лиманська