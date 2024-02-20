Рекордно низьку температуру фіксують на заході країни.

Китайський Сіньцзян бореться з найсуворішими похолоданнями за останні шість десятиліть. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, у вкрай Західному регіоні Китаю температура побила 64-річний рекорд, опустившись до крижаної кров позначки -52,3°С. Ця цифра мало не дотягла до найнижчої температури по країні - мінус 53°С, яку зафіксували в січні минулого року.

Як повідомляється, глибокі заморозки ускладнили поїздки по країні. Через хуртовини і крижаного дощу мандрівники затримуються на залізних і автомобільних дорогах.

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За кілька днів холоду і снігу тільки на Алтаї постраждало 853 км доріг. Це спонукало дорожні органи відправити 47 транспортних засобів та 86 рятувальників для прибирання снігу. У постраждалих від морозу регіонах також закрили безліч доріг.

Тим часом синоптики підняли попередження про заморозки в Китаї до другого за величиною рівня, при цьому по всій країні очікується різке зниження температури, яке триватиме до четверга.

Екстремальна погода у Китаї

Екстремальні погодні умови в Китаї за останній рік варіювалися від піщаних бур до проливних дощів і рекордної палючої спеки влітку, а також декількох тайфунів.

У минулі вихідні сильні піщані бурі накрили кілька міст в Китаї.

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