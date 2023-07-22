Вже наступного тижня південну Європу може вразити чергова хвиля аномальної спеки.

На півночі Італії після днів нестерпної спеки випав сильний град. Вулиці вкрили шматки льоду.

Як пише The Guardian, зливи з градом обрушилися на регіони Ломбардія та Венето на півночі Італії.

На вулицях Сереньо (Ломбардія) внаслідок значних опадів утворилися "річки", вкриті шматками криги. Відео, поширене в соцмережах, демонструє, як шматки льоду плавають безлюдною вулицею, а власник магазину взуття на першому поверсі намагається врятувати приміщення, виштовуючи воду та лід назовні.

Інше відео демонструє, як мешканці Сереньо ліквідовують наслідки негоди, прибираючи лід, що вже підтанув, з вулиць.

В іншому північному регіоні, Венето, напередодні випав град, розмір якого сягав 10 сантиметрів в діаметрі. Через величезний град було травмовано понад 100 осіб – вони постраждали або через удари шматками льоду, або через розбите ними скло. Губернатор Лука Зая оголосив надзвичайну ситуацію.

Аномальна спека в Італії - що треба знати

В різних регіонах Італії спостерігається екстремальна погода: від сильної спеки (до 44-47 градусів Цельсія) до руйнівних дощів.

19 липня у 23 великих італійських міст через підвищення температури оголосили "червоний" рівень небезпеки.

Регіон цього року вже пережив три хвилі аномальної спеки, синоптики попереджають, що четверта хвиля спеки може вразити південну Європу вже наступного тижня.

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