3 січня у Києві вперше за 142 роки температура піднялась до +8,2°.

У Києві рік розпочався з температурних рекордів - зареєстрована температура, що характерна для жовтня.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року", - повідомили фахівці.

Як зазначається, кліматична норма була перевищена на 7,3 градуси, що відповідає погоді кінця жовтня.

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"Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, метеорологічна зима у Києві цього сезону настала наприкінці грудня. Стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся 20 грудня - зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми.

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