Через пеплопад місцевій владі довелося зупинити заняття в школах.

У Мексиці "ожив" один з найактивніших у світі вулканів - Попокатепетль. Вулкан викидає стільки попелу, що владі довелося закрити школи. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, мексиканська влада скасувала заняття для більш ніж 100 000 учнів у 22 містах, згрупованих навколо вулкана. Заняття в постраждалих містах тимчасово проводитимуться онлайн.

Як повідомляється, вогняна активність вулкана посилилася в останні дні, що викликає побоювання з приводу здоров'я людей. Падаючий попіл, а також гази, що викидаються вулканом, можуть бути шкідливими при вдиханні, а в гіршому випадку можуть призвести до масової евакуації. Тому багато місцевих жителів змушені носити захисні маски.

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Вулкан Попокатепетль - що про нього відомо

Попокатепетль, що означає "пагорб, який димить" мовою ацтеків, є одним з найбільш ретельно спостережуваних вулканів у світі. Він височить приблизно за 72 км на південний захід від Мехіко. Навколо вулкана проживає близько 22 мільйонів людей.

Пеплопад на Камчатці

На початку квітня на Камчатці вивергався один з найактивніших вулканів під назвою Шивелуч. Він викинув стовп попелу на висоту 10 кілометрів. В результаті цього довколишні селища завалило товстим шаром попелу - подібного не було понад 60 років.

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