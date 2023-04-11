Місцева влада закрила школи і наказала жителям довколишніх селищ не виходити з дому.

В Росії почав вивергатися один з найбільших та найактивніших вулканів Камчатки - Шивелуч.

За даними Reuters, вулкан Шивелуч почав вивергатися рано вранці у вівторок, 11 квітня, і підняв стовп попелу на висоту 10 кілометрів. Виверження може вплинути на міжнародні та низьколітаючі літаки, через що вулкану присвоєно найвищий "червоний" код авіаційної небезпеки.

Як повідомляється, хмара попелу має розміри 400 на 270 кілометрів і продовжує збільшуватися. За даними російських ЗМІ, пеплопад в довколишньому селищі Ключі став найсильнішим за останні 60 років. Через це місцева влада закрила школи і наказала жителям не виходити з дому.

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Вулкан Шивелуч - що про нього відомо

Шивелуч, один з найбільших і найбільш активних вулканів Камчатки. За останні 10000 років він пережив близько 60 значних вивержень, останнє з яких відбулося в 2007 році.

Виверження небезпечного вулкана в Колумбії

Як повідомляв Погода УНІАН, на початку квітня в Колумбії почав вивергатися вулкан Невадо-дель-Руїс. Якщо він почне випускати лаву, вона загрожує кільком населеним пунктам. Через це влада почала евакуацію людей, що живуть на схилах вулкана.

Геологічна служба Колумбії попереджає, що в найближчі дні або тижні існує ймовірність виверження, більшого, ніж будь-яке за останні 10 років.

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