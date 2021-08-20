На кадрах очевидців видно, що на полі горить трава і рухається торнадо.

Жителі російської Республіки Башкортостан стали свідками справжніх вогняних торнадо.

Явище пронеслося пасовищем між двома селами в Хайбулінському районі, пише mk.ru. На знятих очевидцями кадрах видно, що на полі горить трава та рухається торнадо.

У ГУ МНС у регіоні подію назвали "пиловим вихором".

"Це явище називається "пиловий вихор". Горіла суха трава на площі п'ять гектарів між населеними пунктами Садовий і Бурибай на пасовищному угідді Бурибаївської сільради. Вогонь ліквідовано", - розповіли рятувальники.

Зазначається, що в південних районах республіки вже кілька тижнів вирують лісові пожежі. За даними МНС, за останню добу зареєстровано шість нових осередків природних загорянь.

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Автор: Катерина Комолова