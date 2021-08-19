На одному з кладовищ на Вінничині було пошкоджено пам'ятники. Поліція не виключає, що це могло статися через стихію.

На Вінничині на одному з кладовищ було зруйновано кілька пам'ятників. Поліція розглядає різні версії їх падіння, одна з них – внаслідок буревію, який вирував напередодні.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціії Вінницької області, правоохоронці встановили свідків, які напередодні прийшли провідати могили рідних та стали очевидцями негоди. Вони вказують, що причиною пошкодження пам’ятників може бути буревій, який їм вдалось зняти на відео. Цей відеозапис вони надали поліцейським.

Загалом слідчі під час огляду місця події виявили 8 пошкоджених пам'ятників.

"Версія вандалізму також перевіряється. Після проведення перевірки буде надана правова оцінка події", - повідомили у відомстві.

А у Запорізькій області промчав смерч.

"Ні з того, ні з сього зірвалась величезна пилова буря, і крутила, вертіла усе на своєму шляху" – розповіли очевидці виданню ПІК.

Як повідомляється, найбільше втрат зазнав дах одного з сільських магазинів, де покрівлю просто зривало шматками та кидало в різні боки.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.

"19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні Укргідрометцентру.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Автор: Катерина Лиманська