Сезон торнадо у США: без електрики залишились майже 70 тисяч будинків (відео)
Пошкоджені сотні будівель та поламані дерева.
Сезон торнадо почався у США. Напередодні стихія лютувала в Алабамі та Техасі. Без електрики залишились майже 70000 будинків.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Пошкоджені сотні будівель, поламані дерева, заблоковані кілька автомобільних трас. Через негоду у цих штатах тимчасово призупинили вакцинацію і перевели школярів на дистанційне навчання.
Американська метеослужба випустила 50 попереджень про небезпеку торнадо у найближчі два дні.
Снігова буря у США
Сніговий шторм 15 березня накрив центральну частину США. Заметілі, град та шквальний вітер - в центрі зимової бурі опинились 7 штатів.
Місцями менше як за добу намело метрові кучугури. Заблоковані десятки автомобільних трас, повідомляють про численні ДТП. Лише в одному аеропорту Денвера скасовані майже 2000 рейсів. Синоптики прогнозують, що холодний фронт просуватиметься далі на західне узбережжя і південь США, триматиметься негода принаймні кілька днів.
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