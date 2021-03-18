Сезон торнадо у США: без електрики залишились майже 70 тисяч будинків (відео)

Пошкоджені сотні будівель та поламані дерева.

Наслідки торнадо у Техасі / Фото twitter.com/magmamage

Сезон торнадо почався у США. Напередодні стихія лютувала в Алабамі та Техасі. Без електрики залишились майже 70000 будинків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Пошкоджені сотні будівель, поламані дерева, заблоковані кілька автомобільних трас. Через негоду у цих штатах тимчасово призупинили вакцинацію і перевели школярів на дистанційне навчання.

Американська метеослужба випустила 50 попереджень про небезпеку торнадо у найближчі два дні.

Снігова буря у США

Сніговий шторм 15 березня накрив центральну частину США. Заметілі, град та шквальний вітер - в центрі зимової бурі опинились 7 штатів.

Місцями менше як за добу намело метрові кучугури. Заблоковані десятки автомобільних трас, повідомляють про численні ДТП. Лише в одному аеропорту Денвера скасовані майже 2000 рейсів. Синоптики прогнозують, що холодний фронт просуватиметься далі на західне узбережжя і південь США, триматиметься негода принаймні кілька днів.