Снігова буря накрила сім штатів Америки: заблоковано траси, скасовано тисячі авіарейсів (фоторепортаж, відео)

За добу випало майже метр снігу.

Сніговий шторм накрив центральну частину США. Заметілі, град та шквальний вітер - в центрі зимової бурі опинились 7 штатів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Місцями менше як за добу намело метрові кучугури. Заблоковані десятки автомобільних трас, повідомляють про численні ДТП. Лише в одному аеропорту Денвера скасовані майже 2000 рейсів. Синоптики прогнозують, що холодний фронт просуватиметься далі на західне узбережжя і південь США, триматиметься негода принаймні кілька днів.

Сніговий шторм у США

Хвиля арктичного повітря у лютому зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.

Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.

На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.

Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладають у мережу знімки порожніх полиць.