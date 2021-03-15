Снігова буря накрила сім штатів Америки: заблоковано траси, скасовано тисячі авіарейсів (фоторепортаж, відео)
За добу випало майже метр снігу.
Сніговий шторм накрив центральну частину США. Заметілі, град та шквальний вітер - в центрі зимової бурі опинились 7 штатів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Крижаний Ніагарський водоспад і веселка: сильні морози утворили надзвичайні пейзажі (фоторепортаж, відео)
Місцями менше як за добу намело метрові кучугури. Заблоковані десятки автомобільних трас, повідомляють про численні ДТП. Лише в одному аеропорту Денвера скасовані майже 2000 рейсів. Синоптики прогнозують, що холодний фронт просуватиметься далі на західне узбережжя і південь США, триматиметься негода принаймні кілька днів.
Сніговий шторм у США
Хвиля арктичного повітря у лютому зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.
Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.
На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.
Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладають у мережу знімки порожніх полиць.
- Вінниця+5°... +1°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запоріжжя+16°... 0°
- Івано-Франківськ+4°... 0°
- Київ+6°... +1°
- Кропивницький+11°... +1°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк+6°... 0°
- Львів+5°... -1°
- Миколаїв+15°... +3°
- Одеса+9°... +3°
- Полтава+10°... 0°
- Рівне+4°... -1°
- Сімферополь+16°... +6°
- Суми+8°... -1°
- Тернопіль+4°... 0°
- Харків+10°... -2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницький+4°... +2°
- Черкаси+8°... +1°
- Чернігів+7°... +1°
- Чернівці+4°... +1°