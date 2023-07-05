Вчені кажуть, що цього року на нас чекають все нові й нові температурні рекорди.

Згідно з даними Національного центру екологічного прогнозування США, понеділок, 3 липня, став найспекотнішим днем у світі за всю історію спостережень. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, середня глобальна температура досягла +17,01 градуса за Цельсієм, перевищивши рекорд серпня 2016 року в +16,92°c, коли по всьому світу вирували хвилі тепла.

Південь США в останні тижні страждає від сильного спека. У Китаї тривала стійка хвиля тепла з температурою понад+35°C, а в Північній Африці спостерігалася температура близько +50°C.

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І навіть в Антарктиді, де зараз зима, зареєстровані аномально високі температури. Українська дослідницька станція імені Вернадського нещодавно зареєструвала рекорд температури липня, який становив +8,7°C.

"Це не віха, яку ми повинні святкувати. Це смертний вирок для людей і екосистем",- сказала кліматолог Фрідеріке Отто з Інституту зміни клімату і навколишнього середовища Грантема при Імперському коледжі Великобританії в Лондоні.

Вчені заявляють, що в цьому винна зміна клімату в поєднанні з Ель-Ніньо.

"На жаль, він обіцяє стати лише першим в серії нових рекордів, встановлених цього року, оскільки збільшення викидів і парникових газів в поєднанні зі зростаючим явищем Ель-Ніньо піднімає температури до нових максимумів", - говорять вчені.

Спека в світі

Традиційно спека в Північній півкулі починається ближче до серпня. Однак червень вже встановив багато температурних рекордів від Канади до Китаю.

Згідно зі спостереженнями, в червні температура була на 1,5 градуса вище норми. Вчені кажуть, що літо 2023 буде спекотним на всіх континентах.

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