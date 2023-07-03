Вчені-кліматологи розповіли, як у червні страждали від спеки континенти.

Початок літа вже встановил температурні рекорди від Канади до Китаю. Хоча за традицією спека в північній півкулі починається ближче до серпня.

Згідно зі спостереженнями, перший літній місяць був надзвичайно спекотним і в Європі, і в Америці, і в Азії. Ця тенденція може підтвердити прогноз синоптиків про те, що цей рік може побити попередні температурні рекорди, передає Бі-бі-сі.

Згідно зі спостереженнями, в червні температура була на 1,5 градуса вище норми, тому метеорологи напружилися. "Температура повітря на початку червня побила рекорд спостережень зі значним відривом", - пояснили вчені з центру Коперника при ЄС.

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Також вчені попередили, що літо буде спекотним на всіх континентах. Так, Канада вже відчуває наймасштабніший в історії сезон лісових пожеж.

А на півдні США десятки мільйонів людей знемагають від спеки. Там, за даними влади, вже загинули 13 людей.

Ще гірше в Мексиці, де від спеки померли 100 людей. Починаючи з квітня, країна переживає третю хвилю сильної спеки і мексиканців попередили про настання четвертої найближчим часом.

А на півдні Іспанії в кінці минулого місяця було +44°C. Метеорологи зазначили, що до 2011 року в Іспанії тільки п'ять разів фіксували сильну спеку в червні. А, починаючи з 2011 року, найспекотніших червнів було вже шість.

На території Британії, згідно з вимірами Королівської метеослужби, червень виявився найспекотнішим в історії. Стовпчик термометра піднявся до 32°C і побив рекорди, зафіксовані в 1940 і 1976 роках.

В Азії від спеки страждають мільярди людей. У Пекіні 40-градусна спека була три дні поспіль - вперше за весь час спостережень, які започаткували у 1951 роцы. Загалом цей червень став найтеплішим в країні за останні 30 років.

В деяких стачтинах Індії стовпчик термометра в червні показав +46°C, а в Саудівській Аравії зафіксували +48°C. За даними влади, від спеки постраждали 2 тис. осіб, 230 померли.

Спека в світі

Вчені-кліматологи стривожені темпами потепління на платені. Мало не щоліта вони фіксують температурні рекорди. Літо-2022 було по справжньому пекельним і побуло всі мислимі температурні рекорди. Після цього кліматологи попередили, що кожне наступне літо буде спекотнішим за попереднє.

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