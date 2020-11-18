Зима близько: у трьох областях України випав сніг
У Дніпропетровській області місцями ожеледиця.
Сьогодні, 18 листопада, у Київській, Кіровоградській та Черкаській областях лежить до 3 см снігу.
Про це повідомляє Укравтодор.
Рятувальники назвали області України, де очікується ожеледиця
У той же час у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Хмельницькій областях - дощить, а у західній частині України - туман. На решті території країни - сухо.
У Дніпропетровській області місцями ожеледиця.
Прогноз погоди в Україні 18 листопада: дані Погоди УНІАН
У середу, 18 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +6° - в південних областях, до -2° на сході і піднімуться до +9° в західній частині країни.
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