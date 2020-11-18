Зима близько: у трьох областях України випав сніг

12:07, 18 листопада 2020
1030

У Дніпропетровській області місцями ожеледиця.

В Україні лежить сніг / фото УНІАН
В Україні лежить сніг / фото УНІАН

Сьогодні, 18 листопада, у Київській, Кіровоградській та Черкаській областях лежить до 3 см снігу.

Про це повідомляє Укравтодор.

Рятувальники назвали області України, де очікується ожеледиця

У той же час у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Хмельницькій областях - дощить, а у західній частині України - туман. На решті території країни - сухо.

У Дніпропетровській області місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні 18 листопада: дані Погоди УНІАН

У середу, 18 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +6° - в південних областях, до -2° на сході і піднімуться до +9° в західній частині країни.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снігдорога ожеледиця транспортожеледицяснігопадожеледьснігопад в Україніожеледиця на дорогахожеледиця в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+1°
Погода Стерлінг - майже безхмарно
54 %
765 мм
5.7 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять