Птахи прилетіли до України з Африки.

У національний природний парк "Тузлівські лимани", що знаходится в Одеській області, прилетіли малі білі чаплі.

Про це повідомив еколог, завідувач науково-дослідним відділом парку Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

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"До нас - у національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли малі білі чаплі. Вони прилетіли з далекої Африки в Тузлівську Амазонию. Скоро вони збудують гнізда в таємних місцях нацпарку і будуть милувати відвідувачів своєю присутністю на лиманах Амазонії аж до вересня", - написав він.

Довідка УНІАН. Тузлівські лимани - група солоних лиманів лагунного типу в Україні, у приморській частині Бессарабії. Лимани включені до Національного природного парку, створеного у 2010 році. Розташовані на території Татарбунарського району Одеської області. Назва групи лиманів походить від назви селища Тузли, що розташовано на березі лиману Бурнас. Назва селища, в свою чергу, походить від тур. "tuzlu" - "солоний".

Цвітіння карликових ірисів під Одесою

У національному природному парку "Тузлівські лимани" почалося цвітіння карликових ірисів.

"Зараз в українській Бессарабії, особливо в НПП "Тузлівські лимани" та на степових ділянках біля Татарбунар (колишня адміністративна одиниця на півдні Одеської області - прим. УНІАН), пора масового цвітіння карликових півників", - написав Іван Русєв.

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Автор: Олена Пилипчак