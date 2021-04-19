У заповіднику "Тузлівські лимани" - пора цвітіння півників.

У національному природному парку "Тузлівські лимани", що знаходится в Одеській області, почалося цвітіння карликових ірисів.

Про це повідомив еколог, завідувач науково-дослідним відділом парку Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

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"Зараз в українській Бессарабії, особливо в НПП "Тузлівські лимани" та на степових ділянках біля Татарбунар (колишня адміністративна одиниця на півдні Одеської області - прим. УНІАН), пора масового цвітіння карликових півників", - написав він.

Довідка УНІАН. Тузлівські лимани - група солоних лиманів лагунного типу в Україні, у приморській частині Бессарабії. Лимани включені до Національного природного парку, створеного у 2010 році. Розташовані на території Татарбунарського району Одеської області. Назва групи лиманів походить від назви селища Тузли, що розташовано на березі лиману Бурнас. Назва селища, в свою чергу, походить від тур. "tuzlu" - "солоний".

Висихання лиманів під Одесою

22 вересня 2020 року у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) через порушення водообміну висохли п'ять з 13 лиманів.

"П'ять лиманів з 13 у нас вже зовсім висохли, і там сіль слабо сформувалася. Шостий за рахунком лиман Будури також знаходиться на межі повного висихання – він скоро залишиться повністю без води, якщо не відновиться водообмін Чорне море – Тузловські лимани», - розповів еколог, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Еколог акцентує, що саме порушення водообміну між заповідними водоймами і Чорним морем стало причиною такого стрімкого висихання.

Як зазначив Русєв, зараз лиман Будури практично без води. На невеликій його площі йде формування солі. В останні місяці водна екосистема лиману поступово набувала червоний колір.

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Автор: Олена Пилипчак