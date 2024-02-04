Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.

У зв’язку з очікуваною відлигою та опадами у вигляді мокрого снігу та дощу в деяких західних регіонах сьогодні та завтра очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що ІІІ ("помаранчевий") рівень небезпеки очікується 4-5 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області і 5 лютого - на високогір'ї Закарпатської області.

Водночас помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень), очікується 4 лютого на високогір'ї Закарпатської області.

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"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

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Київщину завтра охопить буревій, оголошено I рівень небезпечності. Синоптики кажуть, що стихія розганятиметься до 17-22 м/с. Через це на 5 лютого оголошено I рівень небезпечності. Упродовж дня буде хмарно, подекуди з проясненнями. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла. Також можливі дощ із мокрим снігом. Небезпечна погода може вплинути на рух транспорту та спричинити проблемі на вулицях.

Також УНІАН повідомляв, що синоптики розказали, що буде з погодою ближчими днями. Так, у неділю та понеділок на півдні країни повітря прогріється до +11°, при цьому у Карпатах очікується сніг та мокрий сніг. Температура вночі становитиме -3°...-6°, вдень - від -3° до +1°.

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