Науковці виявили особливість, яка прискорює таннення деяких льодовиків.

Українські вчені у співпраці з іноземними колегами виявили причину локального танення льодовиків в Антарктиці. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомояється, причиною дуже швидкого танення деяких льодовиків в Антарктиці може бути нетипове гаряче ядро в атмосфері, що утворюється накладанням одне на одного двох потоків теплого повітря. Такого висновку дійшли метеорологи Національного антарктичного наукового центру в межах проєкту PolarRES: Дослідження майбутнього полярного клімату.

Хоча на танення льодовикового щита впливає надзвичайно багато факторів, дослідження показало, що дуже вагомим є внесок атмосферних процесів. Зокрема, виявлено, що під час потеплінь у районі льодовиків Пайн Айленд і Твайтес в атмосфері формується нетипове гаряче ядро.

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Такий результат наші вчені отримали на початку 2023 року й припустили, що саме це ядро є основною причиною локального танення згаданих льодовиків.

Як повідомляється, науковці виявили несподівану особливість. У районах локальних потеплінь потік теплого вологого повітря з півночі накладається на теплий сухий потік зі сходу. Внаслідок цього формується, по-перше, товстий шар теплого повітря, а, по-друге, утворюються опади у вигляді снігу.

Цей рясний сніг в процесі падіння встигає розтанути й перетворитися на теплий дощ. Тобто опади, імовірно, забирають тепло з теплої частини приземної атмосфери і переносять його на поверхню льодовиків. Крім того, від дощу сніговий покрив стає темнішим і поглинає більше світла та інфрачервоного випромінювання, що теж прискорює його танення.

Також актуальним є питання, як зміняться окреслені процеси, якщо атмосфера стане ще трохи теплішою. Науковці сподіваються отримати відповіді або хоча б уточнити логічні припущення протягом наступного року співпраці в межах проєкту.

Земля стоїть на порозі кліматичних катастроф - що відомо

Вчені визначили понад 25 критичних моментів на Землі. Це, зокрема, руйнування масивних крижаних щитів в Гренландії, масова загибель дерев, перевантаження озер поживними речовинами, загибель коралових рифів, тощо.

Діяльність людини вже підштовхує деякі з них до критичних точок. Точні пороги не визначені, але при сьогоднішньому глобальному потеплінні на 1,2°С вже стає ймовірною повсюдна загибель коралових рифів.

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