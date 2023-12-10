Глобальне потепління невблаганно наближається, але цей процес ще можна уповільнити.

2023 рік стане найтеплішим роком, коли-небудь зафіксованим людьми, і, ймовірно, найтеплішим за останні 125 тисяч років. Були побиті численні температурні рекорди, а середня глобальна температура за деякі періоди значно перевищила 1,5°C.

Видання Science alert пише, що втрата антарктичного морського льоду прискорюється страшними темпами, як і багато інших показників швидкої зміни клімату. У новій доповіді "Глобальні переломні моменти" викладені наукові дані про "негативні" переломні точки на Землі, які можуть завдати шкоди природі і людям, а також про потенційні "позитивні" переломні точки в суспільстві.

Критичні загрози в природі

Вивчивши дані про минулі і поточні зміни і врахувавши прогнози комп'ютерних моделей, вчені визначили понад 25 критичних моментів на Землі.

Відео дня

Шість з них знаходяться в крижаних частинах планети ("кріосфера"), включаючи руйнування масивних крижаних щитів в Гренландії і різних частинах Антарктиди, а також локальні переломні моменти в льодовиках і танення вічної мерзлоти.

Шістнадцять відносяться до "біосфери", включаючи масову загибель дерев в деяких районах Амазонки і північних бореальних лісів, деградацію саван і посушливих земель, перевантаження озер поживними речовинами, масову загибель коралових рифів, відмирання багатьох мангрових заростей і лугів морської трав.

Крім того, визначено чотири потенційні переломні точки в циркуляції океанів і атмосфери, включаючи колапс глибоководного океанічного змішування в Північній Атлантиці і в Південному океані навколо Антарктиди, а також порушення Західноафриканського мусону.

Діяльність людини вже підштовхує деякі з них до критичних точок. Точні пороги не визначені, але при сьогоднішньому глобальному потеплінні на 1,2°С вже стає ймовірною повсюдна загибель коралових рифів в теплих водах, в той час як можливі переломні моменти ще в чотирьох життєво важливих кліматичних системах. Це руйнування крижаного щита Гренландії і Західної Антарктики, колапс Північноатлантичної циркуляції і широкомасштабне локальне танення вічної мерзлоти.

При температурі вище 1,5°С деякі з цих систем стають ймовірно вразливими, а інші системи, такі як мангрові зарості, уки морської трави і частини бореального лісу, стають вразливими. Крім того, деякі системи можуть знижувати пороги потепління під впливом інших факторів, наприклад, вирубки лісів в Амазонії.

Деградація суспільства

Існує також можливість негативного переломного моменту в людських суспільствах, який призведе до подальшої фінансової нестабільності, переміщення населення, конфліктів або поляризації. Це ускладнить зусилля щодо обмеження подальших переломних точок системи Землі і навіть може призвести до переходу до соціальної системи, що характеризується більшим авторитаризмом, ворожістю та відчуженням, що може повністю зірвати перехід до сталого розвитку.

Інший ризик полягає в тому, що більшість систем Землі взаємодіють так, що дестабілізують одна одну.

Зміна клімату є ключовим фактором, що спричиняє більшість кризових моментів, і ризик їх виникнення можна зменшити, терміново скоротивши викиди парникових газів до нуля.

Щоб запобігти критичним моментам у біосфері, необхідно швидко зменшити втрату середовища проживання та забруднення навколишнього середовища, підтримуючи відновлення екології та забезпечення стійких засобів до існування.

Раніше УНІАН писав, що одного разу Сонце стане причиною загибелі Землі. Водночас люди можуть легко довести себе до вимирання вже в найближчі кілька століть, якщо нинішні темпи антропогенної зміни клімату не будуть знижені.

Вас також можуть зацікавити новини: