На українській станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд.

Цього тижня на українській станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд. Температура піднялася до +12,7°.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Попередній рекорд був зафіксований 1985 року, коли температура піднялася до +11,7°. Як повідомляється, водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

"Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату", - повідомляють науковці.

Як зазначається, науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Читайте такожРекордний удар блискавки занепокоїв вчених: стихійні лиха відбуватимуться все частіше

Атмосферна ріка - це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду.

Ефект "гірського фену" - це сильний теплий вітер з гір. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами, від чого повітря втрачає вологу і нагрівається.

"Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то й інтенсивність фенів надалі посилюватиметься", - зазначили вчені.

Нагадаємо, у грудні 2021 року на станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річні рекорди. Попри початок антарктичного літа, там фіксували потужні хуртовини.

Вас також можуть зацікавити новини: