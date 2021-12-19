В Антарктиді зараз літо.

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" випав рекордний рівень снігу за 20 років – 2,75 метра.

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, попередній рекорд був у 2016 році й становив 2,65 м, тобто на 10 см менше.

"На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді намело рекордну кількість снігу. Кучугури намело такі, що пінгвіни, яки висиджують яйця, опинилися по саму голову у снігу.

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Автор: Світлана Закелова