Перед невеликим виверженням пролунав вибух, а потім вулкан викинув у небо стовп попелу.

В Італії активізувався вулкан Стромболі. Спочатку стався вибух, а потім один з кратерів випустив потік лави.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, в результаті вибуху було викинуто значну кількість крупнозернистого пірокластичного матеріалу, який торкнувся кількох районів на острові та дійшов до самої берегової лінії.

В результаті виверження утворилася хмара попелу, яка швидко розійшлася в північно-східному напрямку. Крім того, в районі Північного кратера спостерігався невеликий вихід лави.

Стромболі - маленький вулканічний острів з діючим вулканом. Він розташований в Тірренському морі на північ від Сицилії.

Вулкан Стромболі постійно активний і знаменитий частими маленькими виверженнями, що спостерігаються з різних точок острова і навколишнього моря.

Острів є туристичною визначною пам'яткою, туристи здійснюють піше сходження на вершину вулкана для спостереження за ним.

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Автор: Катерина Лиманська