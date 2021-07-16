Рясному випаданню опадів сприяє мусон на південному березі Аденської затоки.

В Об'єднаних Арабських Еміратах штучно викликали дощі в 50-градусну спеку.

Про це повідомляє видання thenationalnews.com.

Як повідомляється, в країні випробували нові технології виклику опадів в посушливий сезон.

Зокрема, синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади, після спеціальних експериментів із засіву хмар.

Читайте такожСпека не відступає, але подекуди пройдуть довгоочікувані дощі: погода на 16 липня (карта)

За даними видання, рясному випаданню опадів сприяє явище, відоме як хариф в Омані. Це літній мусон на південному березі Аденської затоки, який приносить вологу в Оман і на схід пустельного Дубая.

Нагадаємо, аномальна спека накрила країни Близького Сходу. У чотирьох країнах з них були встановлені температурні рекорди.

А у Кувейті температура повітря досягла 70 градусів Цельсія на сонці. Нинішнє літо в країні, таким чином, стає найспекотнішим за останні приблизно 70 років. На тлі аномальної спеки влада ряду регіонів Кувейту закликала жителів економніше споживати електроенергію, а також замінити старі кондиціонери в будинках і офісах, оскільки вони надають серйозне навантаження на місцеву енергосистему.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська