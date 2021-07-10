На тлі аномальної спеки влада низки регіонів Кувейту закликала жителів економніше споживати електроенергію.

Температура повітря в Кувейті в останні дні демонструє рекордні навіть для цієї близькосхідної країни показники: 53,3 градуса Цельсія в тіні і 70 градусів за Цельсієм на сонці.

Як повідомляє місцева газета Al Rai, нинішнє літо в країні, таким чином, стає найспекотнішим за останні приблизно 70 років.

На тлі аномальної спеки влада низки регіонів Кувейту закликала жителів економніше споживати електроенергію, а також замінити старі кондиціонери в будинках і офісах, оскільки вони завдають серйознео навантаження на місцеву енергосистему.

"Подібні високі температури пояснюються насамперед близькістю Кувейту до тропіку Рака, де сонце знаходиться прямо перпендикулярно йому. Іншою причиною є так звана сезонна Індійська депресія (тропічний циклон, що формується в Індійському океані, з вітрами від 14-17 м/с і вище - ред.), впливу якого цього року, крім Кувейту, також зазнають Саудівська Аравія і південні регіони Іраку", - наводить видання слова члена арабського Союзу астрономії і космічних наук Бадра аль-Аміра.

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Він вважає, що через серйозні зміни клімату в регіоні і в світі протягом найближчих 50 років середня температура повітря в літній час в Кувейті може досягти 60 градусів за Цельсієм.

Тим часом у Департаменті метеорології при Генеральному управлінні цивільної авіації Кувейту заявили, що не підтверджують такі високі показники аномальної спеки, зупиняючись на рівні 53,5 градуса за Цельсієм на сонці, проте допускають, що термометри в автомобілях та інші вимірювальні прилади дійсно можуть показувати від 65 до 70 градусів, передає ТАСС.

За даними відомства, помірна температура повітря в нічний час доби і висока температура вдень в країні збережуться до дня осіннього рівнодення, тобто то 22 вересня. Однак, як вказали опитані газетою фахівці, "вже можна сказати, що зареєстровані показники температури є найвищими в світі на поточний момент".

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Автор: Ірина Погоріла