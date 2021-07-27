Пожежа сталася сьогодні вночі в одному з сіл Рівненщини.

Сьогодні вночі в селі. Перекалля Вараського району на Рівнещині через удар блискавки загорілася школа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Виклик до Служби порятунку поступив о 01:16.

"Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить покрівля місцевої школи. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини", - йдеться у повідомленні.

Паралельно з гасінням рятувальники проводили евакуацію майна та обладнання з навчальних кабінетів та приміщень, активно допомагало їм у цьому місцеве населення. Під час ліквідації пожежі врятовано майно та обладнання з навчальних кімнат.

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О 02:25 пожежу було локалізовано, а о 5:10 ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. За даними рятувальників, вогнем знищено перекриття на площі 360 м².

Імовірна причина пожежі - розряд блискавки. Остаточна причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

Штормове попередження в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні у західних областях України через грози оголошено штормове попередження.

"27 липня у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Через негоду оголошено I рівень небезпечності.

Автор: Катерина Лиманська