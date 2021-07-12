Багато хто отримав поранення.

В Індії від удару блискавки загинули 11 осіб, які робили селфі.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, в північному місті Джайпур в результаті удару блискавки загинули щонайменше 11 людей і багато отримали поранення. Жертви робили селфі під дощем на вершині сторожової вежі форту Амер 12-го століття, популярної туристичної пам'ятки.

За даними видання, коли стався інцидент, на вежі та стіні форту знаходилися близько 27 осіб, і деякі з них, як повідомляється, зістрибнули на землю.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, тільки в неділю було зареєстровано ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Раджастані, штаті, де розташований Джайпур.

Індійське метеорологічне управління заявило, що з 1960-х років кількість смертей від ударів блискавки в країні збільшилася вдвічі - однією з причин, які вони назвали, була кліматична криза.

Згідно з даними, кількість блискавок також збільшилася на 30-40%. Наприклад, у 2018 році в штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії було зареєстровано 36749 ударів блискавки всього за 13 годин.

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Автор: Катерина Лиманська