Синоптик розповіла, чи чекають на Україну найближчим часом екстремальні морози
Поточне потепління триватиме близько 5 днів.
У лютому в Україну може прийти нове похолодання.
Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає OBOZREVATEL.
Сніг та дощі: сьогодні практично всю Україну накриють опади (карта)
"Ми очікуємо похолодання у першій декаді лютого, але 20 градусів морозу вже не буде",- уточнила вона.
За словами синоптика, нинішньої зими екстремальні погодні процеси тривають не більше 5 днів, як це було з останнім періодом сильного похолодання. Поточне потепління також триватиме близько 5 днів і зміниться новим зниженням температури.
На більшій частині території країни почнуться опади "в межах норми і нижче", в основному мокрий сніг з дощем, уточнила вона.
Заметіль, сніг та ожеледиця в Україні
Сьогодні, 26 січня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина. Таким погодним умовам надано I рівень небезпеки, жовтий.
По Києву та Київській області протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
"Погодні умови призведуть до порушення енергопостачання окремих населених пунктів на Правобережжі України, і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні ДСНС.
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