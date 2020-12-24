Рятувальники попереджають: ожеледиця скує дороги України, Київщину огорне сильний туман
Видимість під час туману впаде до 200 метрів.
Сьогодні, 24 грудня у північно-східних областях очікується ожеледь. У північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Рятувальники також попередили про туман на Київщині - видимість 200-500 метрів.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
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У четвер, 24 грудня, в Україні потеплішає. Температура в західних регіонах підвищиться до +8°. Практично на всій території країни очікуються зливи, сніг випаде тільки в Полтаві та Харкові.
У Києві сьогодні очікується злива, температура повітря вночі +2°, вдень +3°.
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- Київ+3°... +1°
- Кропивницький+2°... +1°
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- Рівне+6°... +4°
- Сімферополь+5°... +4°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+6°... +3°
- Харків-1°... -6°
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