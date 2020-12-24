Рятувальники попереджають: ожеледиця скує дороги України, Київщину огорне сильний туман

09:13, 24 грудня 2020
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Видимість під час туману впаде до 200 метрів.

В Україні знову очікується ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій
В Україні знову очікується ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій

Сьогодні, 24 грудня у північно-східних областях очікується ожеледь. У північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця. 

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Рятувальники також попередили про туман на Київщині - видимість 200-500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

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У четвер, 24 грудня, в Україні потеплішає. Температура в західних регіонах підвищиться до +8°. Практично на всій території країни очікуються зливи, сніг випаде тільки в Полтаві та Харкові. 

У Києві сьогодні очікується злива, температура повітря вночі +2°, вдень +3°.

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Автор: Олена Пилипчак

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