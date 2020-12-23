Завтра різко потеплішає і Україну заллють зливи (карта)
Мінусова температура очікується тільки на Сумщині та Харківщині.
У четвер, 24 грудня, в Україні потеплішає. Температура в західних регіонах підвищиться до +8°. Практично на всій території країни очікуються зливи, сніг випаде тільки в Полтаві та Харкові.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
На Україну налетить штормовий вітер, можливе налипання снігу: синоптик попередила про негоду
- У Києві завтра очікується злива, температура повітря вночі +2°, вдень +3°.
- У Чернігові - злива, температура повітря вночі +1°, вдень +2°.
- У Львові в четвер - дощ, вночі +4°, вдень +7°.
- У Луцьку очікується дощ, вночі +3°, вдень +7°.
- У Рівному в четвер можливий дощ, вночі +2°, вдень +6°.
- У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +5°, дощ.
- У Хмельницькому завтра вночі +2°, вдень +3°, дощ.
- В Івано-Франківську завтра злива, вночі +4°, вдень +8°.
- У Чернівцях у четвер-хмарно з проясненнями, злива, вночі +3°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра злива, +1°...+3°.
- У Житомирі в четвер буде злива, температура вночі +2°, вдень +3°.
- У Черкасах вночі +1°, вдень +2°, невеликий дощ.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі +1°, вдень +2°.
- У Полтаві завтра сніг, температура повітря -2°...-1°.
- В Одесі 24 грудня - хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі +4°, вдень +7°.
- У Херсоні в четвер вночі +3°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра злива, вночі +4°, вдень +5°.
- У Запоріжжі-хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Сумах завтра хмарно, температура повітря -2°...-1°.
- У Харкові - сніг, температура вночі -4°, вдень -1°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -4°, вдень -2°.
- У Сімферополі в четвер буде дощ, +3°...+5°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -7°, вдень -2°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -8°, вдень -2°.
24 грудня — Данила і Никона. У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з “вухами” — відблисками з боків — бути морозам.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- У Карпатах замерзло озеро Синевир: з'явилися вражаючі фотографії
- Рятувальники попереджають про погіршення погоди: в Україні очікується ожеледиця
- На південь України прийшла справжня зима: на Херсонщині випав перший сніг (фоторепортаж, відео)
- Київ засипає снігом (фото, відео)
- "Ставатиме тепліше": синоптик дала прогноз на Новий рік в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-4°... -6°
- Житомир+2°... 0°
- Запоріжжя-2°... -6°
- Івано-Франківськ+5°... +1°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький0°... -2°
- Луганськ-6°... -7°
- Луцьк+6°... +2°
- Львів+5°... +3°
- Миколаїв+2°... +1°
- Одеса+5°... +2°
- Полтава-3°... -6°
- Рівне+5°... 0°
- Сімферополь-1°... -5°
- Суми-4°... -6°
- Тернопіль+3°... +2°
- Харків-4°... -8°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницький+1°... 0°
- Черкаси0°... -1°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+3°... +1°
+1°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:+4° / +8°
Вологість:71 %
Тиск:761 мм
Вітер: 6.2 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:26
Захід16:52
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин