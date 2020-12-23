Завтра різко потеплішає і Україну заллють зливи (карта)

16:30, 23 грудня 2020
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Мінусова температура очікується тільки на Сумщині та Харківщині.

Завтра Україну заллє дощами / фото УНІАН
Завтра Україну заллє дощами / фото УНІАН

У четвер, 24 грудня, в Україні потеплішає. Температура в західних регіонах підвищиться до +8°. Практично на всій території країни очікуються зливи, сніг випаде тільки в Полтаві та Харкові. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

На Україну налетить штормовий вітер, можливе налипання снігу: синоптик попередила про негоду

  • У Києві завтра очікується злива, температура повітря вночі +2°, вдень +3°.
  • У Чернігові - злива, температура повітря вночі +1°, вдень +2°.
  • У Львові в четвер - дощ, вночі +4°, вдень +7°.
  • У Луцьку очікується дощ, вночі +3°, вдень +7°.
  • У Рівному в четвер можливий дощ, вночі +2°, вдень +6°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +5°, дощ.
  • У Хмельницькому завтра вночі +2°, вдень +3°, дощ.
  • В Івано-Франківську завтра злива, вночі +4°, вдень +8°.
  • У Чернівцях у четвер-хмарно з проясненнями, злива, вночі +3°, вдень +7°.
  • У Вінниці завтра злива, +1°...+3°.
  • У Житомирі в четвер буде злива, температура вночі +2°, вдень +3°.
  • У Черкасах вночі +1°, вдень +2°, невеликий дощ.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі +1°, вдень +2°.
  • У Полтаві завтра сніг, температура повітря -2°...-1°.
  • В Одесі 24 грудня - хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі +4°, вдень +7°.
  • У Херсоні в четвер вночі +3°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра злива, вночі +4°, вдень +5°.
  • У Запоріжжі-хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Сумах завтра хмарно, температура повітря -2°...-1°.
  • У Харкові - сніг, температура вночі -4°, вдень -1°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -4°, вдень -2°.
  • У Сімферополі в четвер буде дощ, +3°...+5°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі -7°, вдень -2°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -8°, вдень -2°.
Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото УНІАН

24 грудня — Данила і Никона. У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з “вухами” — відблисками з боків — бути морозам.

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Автор: Олена Пилипчак

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