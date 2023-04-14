Сьогодні підземні поштовхи зафіксували на Закарпатті.

Сьогодні рано вранці, 14 квітня, в Україні стався відчутний землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, підземні поштовхи магнітудою 3,4 зафіксували у Закарпатській області о 04:54. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 кілометрів на схід від міста Іршава, на глибині 7 кілометрів.

"За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, останній землетрус з цього району був зареєстрований 5 квітня 2023 року з магнітудою 2,2.

Землетрус в Івано-франківській області 12 квітня - що відомо

Два дні тому, 12 квітня, в Україні також стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на захід від міста Яремче в Івано-Франківській області. Магнітуда землетрусу склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією цей землетрус відносився до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами. Це був перший землетрус у 2023 році на Івано-Франківщині.

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