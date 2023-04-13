У середу, 12 квітня, на заході України стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, джерело землетрусу знаходилось за 10 кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 6 кілометрів. Його магнітуда склала 2,5 за шкалою Ріхтера.
"За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подібні за силою землетруси з території Івано-Франківської області реєструвався і раніше, зокрема останній із них 22 грудня 2022 року в Надвірнянському район. Тоді стався землетрус магнітудою 2,4.
Протягом 2023 року в Івано-Франківській області землетрусів зареєстровано не було.
Землетрус на Закрапатті у лютому - що про нього відомо
27 лютого 2023 року у Закарпатській області стався землетрус, який відчули місцеві жителі. Його магнітуда склала 3,3 за шкалою Ріхтера.
Епіцентр підземних коливань залягав в районі селища Велика Добронь, що розташовується 19 км на захід від Мукачева.
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