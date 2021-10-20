Цього разу підземні поштовхи були зафіксовані в Івано-Франківській області поблизу міста Бурштин.

В Україні стався ще один землетрус. Цього разу його зафіксували в Івано-Франківській області.

Про це стало відомо з Оперативної інформації з питань цивільного захисту.

Зокрема, повідомляється, що поштовхи було зафіксовано 19 жовтня о12:20:59 біля міста Бурштин.

"Глибина гіпоцентру 2,8+-3,5 км. Інформація з населених пунктів не поступала", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 18 жовтня на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 2,5. Джерело землетрусу біло розташоване на території Закарпатської області, на південний захід від міста Берегове, на глибині 5 кілометрів.

Також в Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Тоді епіцентр землетрусу знаходився в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 кілометрів.

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Автор: Катерина Лиманська