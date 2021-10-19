Інформації про жертви або руйнування не надходило.

У Середземному морі стався сильний землетрус магнітудою 6,0.

Про це повідомляє U.S. Geological Survey.

Як повідомляється, землетрус стався за 149 кілометрів від грецького острова Карпатос. Епіцентр залягав на глибині близько 38 кілометрів.

За даними видання Hürriyet, поштовхи відчувалися в Анталії, Ізмірі, Денізлі, Мерсіні та його околицях.

На цей час інформації про жертви або руйнування не надходило.

Нагадаємо, в кінці вересня на грецькому острові Крит стався потужний землетрус.

Землетрус силою 5,8 за шкалою Ріхтера мав тривалий характер і сильно відчувався не тільки в Іракліоні, але і на всьому острові, а також в інших областях, наприклад, на Санторіні. Афтершоки були досить інтенсивними, було зафіксовано два коливання: 3,8 і 4,5 за шкалою Ріхтера.

Тоді в результаті землетрусу одна людина загинула і 20 отримали поранення. У постраждалих районах були пошкоджені будинки та церкви.

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Автор: Катерина Лиманська