Це вже другий землетрус на Закарпатті за останній тиждень.

В Україні ввечері 15 серпня стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, підземні поштовхи магнітудою 2,2 зафіксували на Закарпатті о 16:43. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 23 кілометрів на схід від м. Ужгород, на глибині 3 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - повідомили фахівці.

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Зазначається, що це вже другий землетрус на Закарпатті за останній тиждень. Раніше землетрус був зареєстрований 10 серпня з магнітудою 2,4.

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Наприкінці липня на Закарпатті також було зафіксовано землетрус. Тоді його магнітуда становила 2,1 за шкалою Ріхтера, а епіцентр був неподалік Сваляви.

Ще один землетрус стався у липні на Полтавщині. 23 числа там зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,6. Землетрус на глибині 7 кілометрів зафіксували за 20 км на захід від Полтави.

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