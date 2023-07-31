Його епіцентр знаходився неподалік міста Свалява.

Сьогодні вдень на території Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляється на сторінці Головного центру спеціального контролю у соціальній мережі Facebook. Землетрус зафіксували о 14:25:53, його епіцентр знаходився на відстані 6 кілометрів на захід від міста Свалява Закарпатської області, на глибині 6 кілометрів.

Відзначається, що цей землетрус за класифікацією відноситься до ледве відчутних. "Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

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Землетруси в Україні: останні новини

У Центрі спецконтролю повідомляють, що останній землетрус на території Закарпатської області зареєстрували 14 квітня цього року, його магнітуда - 3,4 за шкалою Ріхтера.

23 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,6. Підземні поштовхи зафіксували за 20 кілометрів від Полтави.

22 червня землетрус магнітудою 4,8 відчули у окупованому Росією Криму. Його джерело знаходилося в північній частині Чорного моря, на глибині 10 кілометрів.

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