Зима вже тут: на Сумщині випало 6 сантиметрів снігу (відео)
На Харковщині також пішов сніг, але швидко розстанув.
Цими вихідними на Харківщині та Сумщині випав перший сніг.
Про це повідомляє ТСН.
У Харкові сніг достатньо швидко розстанув. На вихідних пішов перший сніг і у Сумській області. Там, за словами очевидців, його насипало 6 сантиметрів.
Сніг на сході України синоптики прогнозують і сьогодні. А от у центральних і південних регіонах дощитиме, до західних областей опади дійдуть вже у вівторок.
За словами синоптиків, цього тижня холодний фронт накриє всі регіони України, на сході мінусову температуру цього тижня очікують навіть удень.
Погода в Україні на 16 листопада: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 16 листопада, практично на всій території України - хмарно, місцями - зливи, а у Сєвєродонецьку - сильний сніг. Сонце визирне тільки на Одещині, Львівщині та Херсонщині. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +12° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і до +9° в західній частині країни.
- Вінниця+6°... +2°
- Дніпро+2°... -4°
- Донецьк-1°... -3°
- Житомир+6°... +1°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +3°
- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+3°... -4°
- Луганськ-2°... -4°
- Луцьк+10°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+6°... -2°
- Одеса+11°... +5°
- Полтава0°... -3°
- Рівне+9°... +5°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+8°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький+8°... +4°
- Черкаси+3°... -3°
- Чернігів+1°... -5°
- Чернівці+9°... 0°