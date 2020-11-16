Зима вже тут: на Сумщині випало 6 сантиметрів снігу (відео)

На Харковщині також пішов сніг, але швидко розстанув.

Ілюстрація: в Україні випав перший сніг / фото УНІАН

Цими вихідними на Харківщині та Сумщині випав перший сніг.

Про це повідомляє ТСН.

У Харкові сніг достатньо швидко розстанув. На вихідних пішов перший сніг і у Сумській області. Там, за словами очевидців, його насипало 6 сантиметрів.

Сніг на сході України синоптики прогнозують і сьогодні. А от у центральних і південних регіонах дощитиме, до західних областей опади дійдуть вже у вівторок.

За словами синоптиків, цього тижня холодний фронт накриє всі регіони України, на сході мінусову температуру цього тижня очікують навіть удень.

Погода в Україні на 16 листопада: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 16 листопада, практично на всій території України - хмарно, місцями - зливи, а у Сєвєродонецьку - сильний сніг. Сонце визирне тільки на Одещині, Львівщині та Херсонщині. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +12° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і до +9° в західній частині країни.