Сьогодні в Україні очікуються морози, в одній з областей - сильні снігопади (карта)

Морози очікуються на півночі і у східній частині країни.

У Сєвєродонецьку сьогодні можливий сильний снігопад / REUTERS

У понеділок, 16 листопада, практично на всій території України - хмарно, місцями - зливи, а в Сєвєродонецьку - сильний сніг. Сонце визирне тільки на Одещині, Львівщині та Херсонщині. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +12° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і до +9° в західній частині країни.

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Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.

У Чернігові буде похмуро, температура повітря вночі -5°, вдень +1°.

У Львові в понеділок сонячно, вночі +4°, вдень +9°.

У Луцьку хмарно, вночі +5°, вдень +9°.

У Рівному в понеділок хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі +5°, вдень +9°.

У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні вночі +4°, вдень +8°, хмарно.

В Івано-Франківську сьогодні вночі +3°, вдень +9°, хмарно.

У Чернівцях у понеділок похмуро, вночі 0°, вдень + 8°.

У Вінниці сьогодні хмарно, температура повітря +2°...+7°.

У Житомирі в понеділок хмарно, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Черкасах вночі -3°, вдень +3°, можливий дрібний дощ.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -5°, вдень +3°.

У Полтаві сьогодні похмуро, суцільна хмарність, температура повітря -4°...-1°.

В Одесі 16 листопада буде сонячно, температура вночі +6°, вдень +12°.

У Херсоні в понеділок вночі 0°, вдень +5°, сонячно.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -1°, вдень +7°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°.

У Сумах сьогодні буде хмарно, температура повітря -5°...-1°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень -1°.

У Дніпрі хмарно, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Сімферополі в понеділок буде практично безхмарно, +2°...+9°.

У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі -5°, вдень -2°.

У Сєвєродонецьку сьогодні сильний снігопад, температура вночі -2°, вдень -5°.

Погода в Україні на 16 листопада / фото УНІАН

16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибаків була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься із гачка, то риболовля буде погана. Якщо печений хліб на вулиці замерзне, то скоро морози будуть. Дрова в печі горять сильно і полум'я летить у трубу з ревом — до бурі. Хмари пливуть низько — очікуй холоднечу.

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